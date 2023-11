【2004年・激レア】アンディ・ウォーホルインタビュー 35周年号＆第1号復刻版

AndyWarhol'sInterview限定2000部(シリアルNo.1984(写真2枚目右下)35周年号&第1号復刻版のみのセットになります。(木製キャリーバックとvol.1からvol.7は付いておりません。)出版社:Edition7L著者:AndyWarhol(アンディ・ウォーホル)編集:SandraJ.Brant,IngridSischyText:EltonJohn他発行年:2004年言語:英語版サイズ:00x00cm ペーパーバック アンディ・ウォーホルが企画し立ち上げた「Interview」誌、その35周年を記念し出版した豪華本の「Interview35周年号」と「Interview」誌の第1号の復刻版のセットになります(木製キャリーバックとvol.1からvol.7は付いておりません。)。函・表紙に経年による多少の変化・スレなどはありますがまずまず良好です。中面はあまり開いておりませんのでこちらも良好な状態です。書き込みもありません。中古品にご理解ある方のみお願いいたします。細かいダメージは記載しきれない場合がございます。画像にて状態の判断をお願い致します。素人検品前提で購入検討ください。まとめ購入の際は、お値引き相談させていただきます。年代物の洋書(アート書籍・写真集・デザイン本)を多数扱っております。他のサイトでも扱っておりますので、出品を急に取りやめる場合がございます。こちらに興味ある方にサルバドール・ダリパブロ・ピカソ藤田嗣治アンリ・マティスジョージア・オキーフカンディンスキークリムトゴーギャンゴッホラファエロエゴン・シーレベン・シャーンシャガールアルベルト・ジャコメッティポール・セザンヌレオナルド・ダ・ヴィンチゴヤジャン・ミッシェル・バスキアカミーユ・ピサロフェルメールベラスケスキース・ヘリングデイヴィッド・ホックニーボッティチェッリエドワード・ホッパージャクソン・ポロックエドゥアール・マネミュシャフランソワ・ミレージョアン・ミロムンクモネギュスターヴ・モローロイ・リキテンスタインルーベンスアンリ・ルソールノワールマン・レイ



