IVE アミューズ AMUSE ウォニョン 東京チェリー 購入特典 トレカ 3枚

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商品詳細
・全て公式品・即購入◎・お値下げ×・3枚でのセット売りです✧グッズ卒の為お譲り致します☺︎【発送方法】らくらくメルカリ便で発送致します。【梱包方法】スリーブ+厚紙補強or硬質ケース+水漏れ防止【おまけ】・スリーブトレカフレームなど・購入時に付属で付いてきたウォニョンちゃんのポストカードも何枚か一緒におまけで入れます！（3枚目参照）・海外製品の為初期キズや初期スレなどがある場合がございます。ご了承ください。・不明点がございましたらコメントお願い致します。
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