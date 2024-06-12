防弾少年団 BTS MEMORIES OF 2014 DVD

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。防弾少年団BTSMEMORIESOF2014DVD多少再生の際のスレ傷はありますが、動作確認も行い、特に問題はございません。ケースは傷もなく綺麗な状態です。大切に自宅で保管していましたが、長年の自己保管の為、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。緩衝材、防水梱包で発送致します。BTS防弾少年団방탄소년단 バンタンK-pop韓国希少レアDVDRMRAPMONSTERキムナムジュンラップモンスターJINジンキムソクジンSUGAシュガミンユンギJ-HOPEチョンホソクジェイホープJUNGKOOKチョンジョングクグクVブイテテキムテヒョンJIMINパクジミン
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