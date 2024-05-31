hide MUSEUM限定特大ヌイグルミXmasヴァージョン

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ご覧になって下さり有り難うございます。2000年頃にhideMUSEUM限定で発売された、hide特大ヌイグルミXmasヴァージョンです。中身は未使用ですが、飾ったりしていた事も有る為、箱に汚れや経年劣化による色褪せ擦れ等があります。また、外装の大きさですが、約縦46cm✕横24cm✕奥行き20cmになります。見た目からの判断ですが、中身は大丈夫だと思います。素人保管で有る事を了承ください。それではご購入検討宜しくお願いします。グッズ種類...その他ミュージシャン種別...ソロ#hide#XJAPAN