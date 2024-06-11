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マジンガーZに関する資料 何かの付録
商品番号 B95816689612
商品名

マジンガーZに関する資料 何かの付録
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マジンガーZに関する資料集、企画書、ペーパークラフトのセットです。何かに付いていた付録だと思います。新番組企画書は、当時の本物を複製してるため、汚れや落書きをそのまま再現してあります。当方で汚したものではありません。カラーの冊子は印刷の都合上、手に持つと皮脂がつきます。ご理解下さい。３つセットでバラ売りはしません。
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