マジンガーZに関する資料 何かの付録

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商品詳細
マジンガーZに関する資料集、企画書、ペーパークラフトのセットです。何かに付いていた付録だと思います。新番組企画書は、当時の本物を複製してるため、汚れや落書きをそのまま再現してあります。当方で汚したものではありません。カラーの冊子は印刷の都合上、手に持つと皮脂がつきます。ご理解下さい。３つセットでバラ売りはしません。
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