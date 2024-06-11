NINTENDO SWITCH 本体　コントローラー一式

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2020年10月12日購入ほとんど使わないままでYouTubeを見るだけになってしまっていたので出品します。本体初期済み初期から入っているもの全てセットになります。テレビの接続のみですが一応フィルムも貼っています。お渡しが決まれば剥がしてお送りします。何かあればコメントよろしくお願いします。#任天堂#Nintendo購入時の金額¥32,000
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