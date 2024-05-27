新品・未開封 悪魔城ドラキュラ コレクション 限定版 リミテッドラン

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ご覧いただきましてありがとうございます。新品・未開封「CastlevaniaAnniversaryCollection」NintendoSwitch専用ソフトです。こちらは「LimitedRun」の海外ソフトです。パッケージは米国のファミコン系になります。限定版はゲームソフト、サウンドトラックCD、ダストスリーブ、ポスター付きです。海外版ですが、国内のスイッチ本体で問題なくプレイできます。かなりレアな商品だと思います。未開封・未使用ですが、小キズ、イタミなどの場合がありますので、気にされる方はご遠慮お願い致します。写真をよく確認してください。らくらくメルカリ便で発送させます。よろしくお願い致します！ニンテンドウ任天堂キャッスルヴァニアスイッチコナミKONAMILimitedRun悪魔城伝説ドラキュラくん