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新品・未開封 悪魔城ドラキュラ コレクション 限定版 リミテッドラン
商品番号 L42057008802
商品名

新品・未開封 悪魔城ドラキュラ コレクション 限定版 リミテッドラン
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,815 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。新品・未開封「CastlevaniaAnniversaryCollection」NintendoSwitch専用ソフトです。こちらは「LimitedRun」の海外ソフトです。パッケージは米国のファミコン系になります。限定版はゲームソフト、サウンドトラックCD、ダストスリーブ、ポスター付きです。海外版ですが、国内のスイッチ本体で問題なくプレイできます。かなりレアな商品だと思います。未開封・未使用ですが、小キズ、イタミなどの場合がありますので、気にされる方はご遠慮お願い致します。写真をよく確認してください。らくらくメルカリ便で発送させます。よろしくお願い致します！ニンテンドウ任天堂キャッスルヴァニアスイッチコナミKONAMILimitedRun悪魔城伝説ドラキュラくん
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