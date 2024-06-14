SFC リジョイス アレサ王国の彼方

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「リジョイスアレサ王国の彼方」ハガキ付き#ゲーム#RPG#スーパーファミコン#Other【商品状態】箱・・・正面右下角小さな潰れ、裏面右下（バーコード右下辺り）若干汚れ有。それ以外は全体良好です。説明書・・・裏面左下、ごく薄い折れ有り。ソフト・・・比較的綺麗です。レトロフリークにて起動確認をしています。中古商品のため経年による劣化等、僅かなキズ・使用感等がございます。写真にてご判断ください。あくまでも中古品のため、神経質な方は購入をお控えください。【配送】保護ケースに入れ、緩衝材で包んでお送りします。