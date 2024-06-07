【画面美品】Nintendo Switch 本体 旧型 2018年製 ケース付

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商品詳細
ドック3点セット不要の場合は、4,500円引致しますのでコメントください。NintendoSwitch旧型2018年製【内容】・本体・ジョイコンマリオレッド/ネオンピンク・キャリングケース(マリオオデッセイ限定)初期化済み。一連の動作確認を行なっています。・起動、充電動作◯・音量調整◯・Wi-Fi接続◯・ソフト読込◯・SDカード読込◯・TV出力◯・ジョイコン接続◯・タッチパネル操作◯ジョイコンはスティック、ボタン反応問題ありません。本体画面は目立つ傷や汚れなく状態はいいと思います。フィルム貼付済みです。ご購入後24時間以内に発送します。#Nintendo_Switch#ニンテンドースイッチ#純正#マリオレッド#ネオンピンク#joycon#ジョイコン#本体#旧型#2018#キャリングケース#マリオオデッセイ
http://narcologia.ru/goods/recycling988214.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation992224.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric126045.html
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