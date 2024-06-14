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figFIX 島風 中破ver. 艦これ
商品番号 V21665597751
商品名

figFIX 島風 中破ver. 艦これ
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,509 円
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商品詳細

figFIX島風中破ver.「艦隊これくしょん～艦これ～」ABS＆ATBC-PVC製塗装済み完成品\"写真参照のうえご購入下さい。あくまで素人保管の中古商品であることをご了承のうえご購入下さい。値下げ交渉は応じられませんので、返信しないことがあります。コメントは不要ですので、そのまま購入して下さい。\"#マックスファクトリー#艦隊これくしょん_艦これ_#島風#figFIX20871942087194-2320E03-74536
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