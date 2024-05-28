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NINE.i KCONJAPAN 当選者サイン入りトレカ ミンジュン
商品番号 W22151289446
商品名

NINE.i KCONJAPAN 当選者サイン入りトレカ ミンジュン
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KCONJAPANの質問コーナーにて9人限定の当選者サイン入りトレカです。出回り少ないため高値での出品ですが、希望額あれば検討します。元々裏にマジックの跡があります。スリーブ＋厚紙補強＋防水加工にて発送させていただきます。硬質ケース+50円匿名配送+100円即購入⭕️まとめて購入で送料分お値引きします！大きな傷等あればなるべく記載するようにはしておりますが、海外製品ですので初期傷等ご理解いただける方のみご購入ください。
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