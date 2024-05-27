[動作確認済み]PS2本体美品PS2 鬼武者ソフトすぐ遊べるセット売りつくし

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商品詳細
SONYSCPH-18000厚型ポータブル・据置タイプ:据置タイプ動作確認済みです。#ソニー#SONYすぐに遊べるセットです。こちらは、使用期間が少なく、美品な方です。ゲームや、DVDなども再生できます。あくまでもプレイ用としてお考えください。鬼武者シリーズのソフトを4つつけます。何か気になることがありましたら、気軽にコメントください。神経質な方は、ご購入お控えください。箱には長年の傷がございますが、本体には、問題もなく、傷も少なく美品な物です。断捨離の為出品します。消毒清掃済みです。売り尽くしです。鬼武者以外にサービスでソフトつけますよろしくお願いします。
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