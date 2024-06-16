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特Aクラス問題集 算数 小学2年
商品番号 L62705080116
商品名

特Aクラス問題集 算数 小学2年
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,512 円
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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます(^_^)英進館算数科「特Aクラス問題集算数小学2年」です。パラパラと見た程度ですが、写真3のように保管によるヤケがあります。高額で購入しましたが、使用しなかったため、購入時の値段設定で、すみません(T_T)使って頂ける方がおられましたら、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/displease437231.html
http://narcologia.ru/goods/slide11587.html
http://narcologia.ru/goods/financier753860.html

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