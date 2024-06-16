特Aクラス問題集 算数 小学2年

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます(^_^)英進館算数科「特Aクラス問題集算数小学2年」です。パラパラと見た程度ですが、写真3のように保管によるヤケがあります。高額で購入しましたが、使用しなかったため、購入時の値段設定で、すみません(T_T)使って頂ける方がおられましたら、よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/financier753860.html
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