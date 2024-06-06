METAL GEAR SOLID THE LEGACY COLLECTION …

「METALGEARSOLIDTHELEGACYCOLLECTION1987-2012」コナミデジタルエンタテインメントメタルギア25周年記念究極の完全版！「敵に見つからないように進む」極限の緊張感――。戦闘を避け、隠れながら任務を達成していく“ステルスアクション”を確立した『メタルギア』シリーズ。その25年をかけた小島秀夫監督作品全8作と、デジタルバンドデシネ化した映像作品2作を、一挙に体験できる“伝説の”豪華BOX！さらに、シリーズ歴代のポスター・パンフレットなどを図録したブックレット「METALGEARSOLIDTHELEGACYBOOK」（全100P予定）も同梱！【ゲーム作品】■METALGEAR ※MSX2復刻版（MGS3HD内に収録）■METALGEAR2SOLIDSNAKE ※MSX2復刻版（MGS3HD内に収録）■METALGEARSOLID ※ゲームアーカイブス、プロダクトコード封入。PSStoreからダウンロード。■METALGEARSOLIDINTEGRAL ※ゲームアーカイブス、プロダクトコード封入。PSStoreからダウンロード。（1998年/PlayStation）■METALGEARSOLID2HDEDITION（2002年/PlayStation2）■METALGEARSOLID3HDEDITION（2004年/PlayStation2）■METALGEARSOLID4GUNSOFTHEPATRIOTS(2008年/PlayStation3)■METALGEARSOLIDPEACEWALKERHDEDITION（2010年/PlayStationPortable）【収録映像作品】■METALGEARSOLIDBANDEDESSINEE■METALGEARSOLID2BANDEDESSINEE【付属ブックレット】■METALGEARSOLIDTHELEGACYBOOK#コナミデジタルエンタテインメント#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3