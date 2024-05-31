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動作確認済み　PS4 1TB版 白 薄型 ホワイト 7049 + 純コン セット
商品番号 W89332696738
商品名

動作確認済み　PS4 1TB版 白 薄型 ホワイト 7049 + 純コン セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 7,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可、ご購入者様優先中古です。ご了承ください。動作確認済みです。本体と電源ケーブルと純コンです。他の付属品はありません。PS41TB版CUH‐2000B純正コントローラーDUALSHOCK4ホワイト※セットでのみ販売します。単体での販売は致しません。※あくまで中古となっておりますのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe9411.html
http://narcologia.ru/goods/protein351334.html
http://narcologia.ru/goods/enquire676089.html
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