【大型配送タイプ】YOUPAPERステージ（vol.23）表紙：刀剣男士

こちらは折り目のない状態（A3サイズ）で大型配送致します。大型のポスターサイズ写真満載の１冊です。＜以下、公式サイト内容引用＞YOUPAPERシリーズはアートタブロイド（約A3サイズ）のエンターテインメント紙です。お部屋を飾るポスターにもなる大きく美しい写真に加え、独自インタビューを掲載し記事構成をしています。登場するタレント・アーティストのヒストリーを写真で楽しめる1冊です。ー発行概要ー媒体名：YOUPAPERステージ（vol.23）JANコード：4589486372239表 紙：ミュージカル『刀剣乱舞』モデル：エンターテインメントタイプ：アートタブロイドサイズ：タブロイド（W273xH406mm）カラー：フルカラー用 紙：コート紙（ホワイト）頁 数：32ページ発行日：2016年03月初 版：2012年02月発行元：YOUPRESSー掲載情報ー#黒羽麻璃央#北園涼#崎山つばさ#佐伯大地#大平峻也#佐藤流司#千葉涼平#植木豪#橋本汰斗#良知真次#上山竜治#村川絵梨#新納慎也#山崎育三郎ーー＜商品梱包・配送について＞商品は、折り目のない状態で、透明のPPフィルムにいれ専用の厚紙封筒で発送をしています。



YOUPAPERステージ（vol.23）表紙：刀剣男士 ＜A3サイズ配送＞ - メルカリ



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YOUPAPERステージ（vol.23）佐藤流司 刀剣男士 掲載2ページ



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【新版】YOUPAPER（vol.63）ストレート #財木琢磨 #刀剣男士 特集2ページ



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