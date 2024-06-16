WII U スポーツプレミアムセット 太鼓 マイク プロコン 他

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★NintendoWiiUWIIUスポーツプレミアムセット本体32Gメーカー生産終了定価44980（wiiリモコンはありません。SDカードは付属しません。※ゲームパッドだけでも遊べますし基本プロコンで遊ぶことが多いです。◎動作確認済み2023年3月22日◎全てアルコール消毒済み◎初期化済み状態①本体のHDMIケーブルのみ劣化あるので付属しません。Switchのでも代用可②ゲームパッドの本体裏のバッテリーは1度交換済み。③ゲームパッドの充電器ケーブルも初期のものが劣化したため2代目です。④センサーバー初期のものが劣化したため、シルバーのものに交換して使用していました。⑤ゲームパッドの画面は購入当初に保護フィルムを着用していたので剥がせば新品同様に綺麗になります。★ヌンチャック1つ定価2980★WiiUワイヤレスマイク1本USBあり定価5080円※ps4でも使用可USBを差し込んでワイヤレスで使えるマイク★WIIUプロコントローラー3つ◎充電ケーブル×3説明書と箱×1定価14000円~29999円×3★ワイヤレスWIIUコントローラーアダプタFORPCUSB定価5494円◎WIIUのプロコンをワイヤレスで同時に4台接続可能◎WIIUプロコンをPCに接続も可能PC用セットアップDisc×1★ソフト3本※wiiのソフトはWIIUでも遊べます。①はじめてのwiiパックディスク・箱のみコントローラーは付きません。定価4834円②カラオケJOYSOUNDwii定価5030円ソフトと箱のみ。白色のマイクは付きません。③太鼓の達人wiiソフトと箱のみ定価7620円（中古価格）※太鼓は家族が売却したためありません。※太鼓の達人WIIUの太鼓と同じものです。④太鼓の達人WIIU太鼓本体と箱のみ定価16500※ソフトはありません。★Wii／WIIU用LAN接続アダプタ定価2980円有線LANで接続することが可能別途LANケーブルが必要です。全て中古品になります。単品売りはしません。#任天堂#Nintendo※価格は現在の市場で出回っている参考価格※返品交換不可