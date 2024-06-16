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ブルーピリオド　1-13巻　8-13初版
商品番号 S83127333930
商品名

ブルーピリオド　1-13巻　8-13初版
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーピリオドのコミックスです。全て書店で新品を購入しました。8-13巻は初版となります。目立った傷や汚れはありませんが、相応の経年劣化があります。あらかじめご了承下さい。
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