【傷少ない良品】 newニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　赤　ゲーム

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商品詳細
★匿名配送★送料無料newニンテンドー3dsllメタリックレッドです☺︎♫本体•タッチペン•純正充電器付き。外側に傷つきやすいシリーズですが、傷少なめな良品です。上画面にも一点小さな傷あり。ソフトを挿入し動作確認済みです。中古品となります。神経質な方のご購入はお控え下さいませ。よろしくお願い致します☺︎♫NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックレッドcolor:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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