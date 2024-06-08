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【傷少ない良品】 newニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　赤　ゲーム
商品番号 Y70951413744
商品名

【傷少ない良品】 newニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　赤　ゲーム
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★匿名配送★送料無料newニンテンドー3dsllメタリックレッドです☺︎♫本体•タッチペン•純正充電器付き。外側に傷つきやすいシリーズですが、傷少なめな良品です。上画面にも一点小さな傷あり。ソフトを挿入し動作確認済みです。中古品となります。神経質な方のご購入はお控え下さいませ。よろしくお願い致します☺︎♫NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックレッドcolor:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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