新同 Dマイクロフォン オーブ CF 3 アルテミス ORB Artemis

ご覧頂きありがとうございます。即購入＆即発送可能です。【品名】★DマイクロフォンオーブCF3アルテミスORBArtemis【状態】(本体の主観的なコンディションです)★使用僅少、専門店にて動作確認、日本製、ピンクゴールド【付属品】(写真及び記載に無いものは付属致しません)★化粧箱、マイク本体、専用マイクホルダー、専用ポーチ、取扱説明書（保証書）【特徴】★・ORB・CF-3・ダイナミックマイクロフォン・DynamicMicrophone・上品で高級感のあるピンクゴールド・クリアかつナチュラルサウンド・ノイズ感の無いバックグランド・鮮やかかつ解像度の高いサウンドを表現・主要な箇所に極限まで電磁波を吸収するファインメットシート・高いノイズ抑制効果を発揮・分離感が向上しノイズレスのサウンド・Clearforceの名に相応しいサウンド・環境ノイズが多いライブ会場などで非常に高い効果・美しくクリアかつ高い解像度を持つサウンド・音楽のスタイルを問わず・高い表現力を自然パフォーマンスから生み出す・幅広い用途で使用可能・コンデンサーマイクに全く引けを取らない美しいサウンド・国内工場ハンドメイド・ステージに花を添えるマイクロフォン・ダイナミック型ワイヤードマイクロフォン・スーパーカーディオイド・周波数特性50Hz~18kHz・感度(at1kHz)2.0mV/Pa=-54dB(0dB=1V/Pa)・出力インピーダンス400Ω・極性2番ピン:Hot、3番ピン:Cold・コネクタXLR3ピン、オス・約寸法:43.1xL171.5mm・約重量:約255g☆私感ですが、高品質な音声収録が可能なマイクロフォンです。美しく独特な雰囲気があり、高精度なカプセルによりクリアで自然な音質です。スタジオ録音からフィールド録音まで、幅広いシチュエーションで使え、高感度でありながら低ノイズなので、静かな場所でも鮮明な音声を収録できます。貞潔の女神アルテミスを冠したモデルで、ピンクゴールドが可愛くも高級感に溢れます。状態はほぼ無傷ですので、気持ちよくお使い頂けると思います。



ORB Audio CF-3 Artemis アルテミス ダイナミックマイク [単体モデル] オーブオーディオ



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