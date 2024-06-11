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季節の花入 筍青磁 - 日々好日

#飛青磁の丸#花入です。飛青磁は古くから#茶人が珍重しているもので、釉面に点々と#鉄斑文のある#青磁です。発送はなるべく急ぎますが、タイミングによっては数日～1週間ほどかかります。自宅保管の古い物ですので、経年による汚れ等がございます。何卒ご理解、ご了承のもと画像をよくご覧いただき各々でご検討、ご購入下さい。10/15