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夜が明けたら 市川紗椰写真集
商品番号 Y61207689864
商品名

夜が明けたら 市川紗椰写真集
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,720 円
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商品詳細

市川紗椰さん最初で最後の？写真集！！テレビやラジオでは見ない一面を見る事ができます。現在Amazon等でも新品はありません。※サイン本ではありません※※美品です※※汚れ・焼け等はありません※ファッション誌・ＴＶなどで活躍する人気ファッションモデルでありながら、鉄道・アニメ・相撲・ロック・食べ歩きをこよなく愛するガチなオタク女子！今まで見せたことのない彼女の新たな一面が・・・！出版社‏:‎イーネット・フロンティア(2015/5/13)発売日‏:‎2015/5/13
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