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商品詳細
閲覧ありがとうございます(¨̮)こちら中身を1度確認しただけで、書き込みや折り目は一切ありません。自宅保管の為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。「最新・診療放射線技師国家試験問題集(2022年版)」国家試験問題本郷研究部会定価:￥7000#国家試験問題本郷研究部会#本#自然／医療・薬学・健康《概要》巻末付録:平成32年版診療放射線技師国家試験出題基準既出問題の解説を軸にした,最近12年間の問題(2400問)と解説。本書は各ページとも左側に「問題」を掲載し,右側には簡潔にまとめた「解説文」と「解答例」を記してあります。この問題集を充分に活用され国家試験合格を目指してください。また,第62回〜第73回の出題写真を本書では口絵に掲載。#診療放射線技師国家試験#国試ノート#放射線技師取扱主任者
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