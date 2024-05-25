プレイステーション3,ps3,プレステ3,CECHB00,ps2,初期型,e

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PlayStation3CECHB0020GBになります。HDD換装済み320GB、人気のある日本製になります。★動作確認済み★プレイステーション1.2.3と全てプレイできます。Blu-ray,DVD,CD,SACDも再生可能な万能機体です。HDDは20GBから320GBに換装しており、HDMIケーブルも用意していますので、高画質でダウンロードゲームも楽しめます。お持ちの映画Blu-rayなどすぐに見れるように、システムソフトウェアは最新4.90アップデートしてます。新品冷却ファンをお付けしてますのでYLOD対策もこのセットで完結します。★マルチサイト掲載予定、早い者勝ちになります★☆内部清掃して発送致します☆レンズキット清掃、グリスアップ（高い熱伝導率で評価のあるARCTICMX-4）、埃除去、バッテリー交換、ファンベアリング交換、熱伝導シート交換☆コントローラーは経年劣化に伴い誤作動が発生しますので、誤作動防止処置を施し発送致します。☆アナログスティックのベタつきもありません。同梱物：・プレイステーション3CECHB00HDD20→320GB・純正コントローラー×1・電源コード×1・HDMIケーブル×1・USBケーブル×1・LANケーブル×1・新品冷却ファン×1※発送前に動作確認及び初期化をしています。※中古品の為、品質に神経質な方はご遠慮下さい。※初期型は発熱量が大きくファンの音が大きい為、気になる方は購入をお控え下さい。※動作品の完動品ですが、10年以上の機体になりますので保証は致しかねます。ご了承下さい。☆動作確認済みですが、発送前に再度動作確認を行い問題がないことを確認後に発送致しますので、少し発送が遅くなる場合がございます。また、致し方ない場合キャンセルさせて頂くことがございます。☆ylod復旧機ではございませんのでご安心下さい。（ylodは必ず再発します。正しくは復旧しません。）プレイステーション3,ps3,プレステ3,CECHB00,ps2,初期型#PS3#PS2#プレステ#プレイステーション#プレステ2#cechb00#cecha00