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【新品】神獄塔 メアリスケルター2 for Nintendo Switch 限定
商品番号 F85740649197
商品名

【新品】神獄塔 メアリスケルター2 for Nintendo Switch 限定
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「神獄塔メアリスケルター2forNintendoSwitch限定版」コンパイルハート『運命への脱獄』をテーマにした摩訶不思議な続編「コンパイルハート×電撃文庫×電撃Playstation」がタッグを組み、ゲーム、小説、雑誌の3つのメディアで「すべての物語がリンクする」コンテンツとして展開！「謎解き×パニック×アクティブ3DダンジョンRPG」と銘打ち、「血」や「狂気」をコンセプトにしたストーリーやシステムを盛り込んだダンジョンRPG!「神獄塔メアリスケルター2」にはリメイクされた「神獄塔メアリスケルター」が収録!圧倒的なボリューム!バランスやマップの広さなどをフルリメイクした「神獄塔メアリスケルター」が収録しており、本編と合わせるとボリュームは、なんと80時間以上?!前作を遊んだプレイヤーもさらに楽しめる内容になっております。ピンクに染まる血飛沫バトルで死闘を乗り越えろ!敵を大量出血させ真後ろを向かせることができる「かごめかごめ効果」、狂気の変身「ジェノサイドモード」や狂気に呑まれた「ブラッドスケルターモード」など多彩な戦闘システムに加え、見た目はもちろん装備品や習得スキルが変化する「職業システム」やスキルを任意で習得しレベルアップが可能な「スキルメイク」など育成システムも盛りだくさん!【限定版同梱物】・クリアカードセット・豪華ブックレット・オリジナルサウンドトラックCD新品未開封品ですが、箱の角に凹みがあるため、お安く出品しています。匿名配送になります。即購入OKです。#コンパイルハート#ゲーム#RPG#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#ニンテンドースイッチ#電撃文庫#電撃プレイステーション#電撃Playstation
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