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藤田嗣治　FOUJITA 全集
商品番号 A74928455357
商品名

藤田嗣治　FOUJITA 全集
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEONARD-TSUGUHARUFOUJITA2冊セット著者名　：SylvieBuisson,DominiqueBuisson出版社名：ACREdition発行年月：1987年サイズ　：28×25×5cmレオナール・フジタ大型判画集カタログレゾネハードカバーテキスト：フランス語1910年代の渡仏以前の初期作品から、エコール・ド・パリを経て戦中の絵画、戦後渡仏後の最晩年の作品までを多数カラー掲載しています。2冊共に藤田芸術の集大成と言える厚さ5cmある作品集です。フランス語版。丸善にて新品購入。その後数十年素人保管です。ご理解いただける方。ご興味のある方はご検討よろしくお願いいたします。
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