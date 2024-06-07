VA【Devil Must Be Driven Out With ～】CD

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ホールドアップレコードから1986年に発表されたハードコアパンク、スラッシュメタルバンドを収録したオムニバス「DevilMustBeDrivenOutWithDevil」のCDです。帯付き。経年による使用感などありますが年代物ですので御理解願います。【収録曲】Ghoul–DeathCityUnited–PositiveWarLipCream–TopFightSaberTiger–DeadAngleCityIndian–8・9・3Casbah–LockTheExpressUnited–BiteYourselfLipCream–RadimentalTrouthCasbah–DesperateWarCityIndian–MadSisterSaberTiger–EmorgencyExpressGhoul–FlashBack#tacosガレージ上記タグでいろいろ出品しています。即購入OKです。御興味ありましたらフォローよろしくお願いいたします。HARDCOREPUNKTHRASHMETALホールドアップオムニバスHOLDUPOMNIBUS毒を以って毒を制すGISMGAUZEPOISONARTSDISCHRAGEXJAPAN