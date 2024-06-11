講義+試験対策模擬問題100問心電図マイスターを目指す基礎力grade up講座

裁断すみです。綺麗とは思いますが、中古品であることを理解してご購入お願いします。「講義+試験対策模擬問題100問心電図マイスターを目指す基礎力gradeup講座」藤澤友輝心電図検定1級合格を目指すために必要な冠動脈梗塞部位,不整脈起源の推定,鑑別などのハードテーマを徹底攻略。単なる暗記では限界のある基礎メカニズムを心電図マイスター目線で踏み固め,“正確に,秒で読む”ためのポイントを整理する。本番を想定した上級の模擬問題100問で実力を確認しつつ,各問題から基礎章をおさらいできるリンケージ付きでおさらいも万全。虚血枝や徐脈・頻脈鑑別チャート,心筋症波形一覧など,試験直前まで役立つ付録あり。#藤澤友輝#藤澤_友輝#本#自然／医療・薬学・健康



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