⚠今月中処分予定⚠【いいね不要】東海オンエア 虫眼鏡 直筆サイン入り本 セット

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⚠いいねがひとつ増える度＋200円値上げ致します。ご了承ください。(5/26最新)いいねが減らない為、大幅値上げ致しました。''即決購入''しない場合のいいねはやめてください、迷惑です。※こちらの商品値下げ予定・バラ売り予定はございませんので、値下げ待ちのいいね、バラ売り出来ますか？等のコメントはおやめください。東海オンエアの虫眼鏡さんによる、東海オンエアの動画が6.4倍楽しくなる本(続・真)の直筆サイン本になります。どちらもサイン会で購入したもので、購入して直ぐにビニールカバーを被せ暗所にて保存したままでしたので状態は良い方かと思います。ですが、他人の手に渡ったものと言う扱い且つ素人保存ですので完璧を求める方のご購入は御遠慮下さい。【検索用】YouTubeYouTuber東海オンエア虫眼鏡てつやとしみつりょうゆめまるしばゆー