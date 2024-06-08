古伊万里　蕎麦猪口　富士山　松原　そばちょこ　古伊万里　変わり図

古伊万里民藝民芸くらわんかぐい呑そばちょこ富士松林松原蕎麦猪口コレクション珍品変わり図江戸中期〜後期あたりの蕎麦猪口です。全体的に綺麗な状態ですが高台に3箇所に小ホツかソゲあります。その他は問題なく綺麗な状態です。指で弾くと高い音なります。焼き上がり問題ありません。状態、画像にて確認お願い致します。口径 約 7.6〜7.7㎝高さ 約 5.8㎝カラー···ブルー種類···酒器



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