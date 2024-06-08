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古伊万里　蕎麦猪口　富士山　松原　そばちょこ　古伊万里　変わり図
商品番号 C43900976462
商品名

古伊万里　蕎麦猪口　富士山　松原　そばちょこ　古伊万里　変わり図
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里民藝民芸くらわんかぐい呑そばちょこ富士松林松原蕎麦猪口コレクション珍品変わり図江戸中期〜後期あたりの蕎麦猪口です。全体的に綺麗な状態ですが高台に3箇所に小ホツかソゲあります。その他は問題なく綺麗な状態です。指で弾くと高い音なります。焼き上がり問題ありません。状態、画像にて確認お願い致します。口径　約　7.6〜7.7㎝高さ　約　5.8㎝カラー···ブルー種類···酒器
http://narcologia.ru/goods/capitation73308.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate594648.html
http://narcologia.ru/goods/enquire976089.html

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