Nintendo Wii U WII U スプラトゥーン セット

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NintendoWiiUWIIUスプラトゥーンセットcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo32GB写真がすべてです。初期化の方法がわからないので、現状渡しです。写真8.9のセット内容の7.10が紛失しています。7…プレイスタンド10…タッチペン(他のタッチペンをつけます)箱に破れがあり、テープで補修しました。ご了承お願いします。写真5の2台のリモコンプラスとカバーは買い足しました。説明書付き子供一人が遊んだ中古品です。ご理解いただける方にご購入お願いします。箱がありますので、すべて入れてそのまま発送させて頂きます。ご了承お願いします。即購入OK