週末値下げ‼️ゲームボーイ アドバンス ファイナル ファイト ONE

※プロフィール必読お願い致します。ゲームボーイ アドバンスファイナルファイトONE箱に傷、角スレがありますが、20年以上前の物にしては比較的綺麗な方だと思います。状態詳細は画像にてご確認お願い致します。ご希望があれば写真を追加致しますのでお申し付けください。（撮影のために使っているスタンドや台、ゲーム機本体は付属しません）自宅保管していた古い物となりますので神経質な方の購入はご遠慮下さい。他の商品とまとめて購入頂ける場合は、送料分値引き致します。動作確認は未実施です。



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