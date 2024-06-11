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商品詳細
長期間倉庫に置いてあった物なので外箱にヤブレがあります。動作チェック済みです。内容並び状態は写真にてご確認ください一切の返品交換できませんのでご購入は慎重にお願いいたします商品に関して異常に神経質な方並び受け取り評価の遅い方のご購入は硬くお断りいたします。
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http://narcologia.ru/goods/peroration783215.html
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