アイバニーズ フルアコ　ibanez ARTSTAR AFC151-DA 美品

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商品詳細
アイバニーズ ARTSTARAFC151-DAIbanez製のフルアコースティックギターです。カラーはダークアンバー。ハードケース付きです。2022年1月に新品で購入しました。使用頻度は少なくピックアップのビニールカバーも外しておらず、ほぼ未使用で綺麗な状態です。弦高は6弦側12フレットで1.5ミリ、1弦側を1.2ミリかなり弾きやすい設定にしています。フレットの減りや傷等はありません。状態は写真を参考にご判断頂ければと思います。指板はミディミアムスケールなので弾きやすく、手の小さい方にもおすすめします。生音の鳴りが良いのでアンプを通さない夜間の練習にも最適です。必要な方にご活用頂ければ幸いです。スペック■フルアコースティックギター■AFC151■カラー：ダークアンバー■ボディ：スプルーストップ、フレイムメイプルサイド/バック■ネック：AFC3pcNyatoh/Mapleset-inneck(20frets)■ナット幅：43mm■スケール：628mm/24.7\"■ピックアップ：MagicTouchMini(H)neckpickupHardwarecolor:Gold■使用弦：.011/.015/.022w/.030/.040/.050(DADDARIOECG24)■付属品：ハードケース、取扱説明書#IBANEZ#フルアコースティックギター#afc151#ギター#アイバニーズ#フルアコ#ARTSTAR#ibanez#fullacoustic#acousticguitar#guitar#acoustic#ミディミアムスケール#スプルース#フレイムメイプル#ダークアンバー#アコースティックギター#アコギ#メイプルネック#フルアコースティック#フレームメイプルサイドバック#スプルーストップ#エレキギターシリーズ...Ibanez
http://narcologia.ru/goods/protein206634.html
http://narcologia.ru/goods/browse224791.html
http://narcologia.ru/goods/assessor153403.html
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AFC151 | AF | HOLLOW BODIES | PRODUCTS | Ibanez guitars - アイバニーズ
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