労働保障法と関連制度政策 佐藤進 送料込

「労働保障法と関連制度政策」佐藤進定価:￥6800#佐藤進#佐藤_進#本#社会／法律目立った傷もなく、本の四隅のヨレもありません。綺麗な方だと思います。★読書家の父の本を、代わりに出品しています。まとめて売らず、必要な人に届いてほしいとの希望から、1冊1冊出品しています。自宅保管のため、多少の色落ちや削れや傷等ありますことをご理解ください。神経質な方はご購入をお控えください。書き込み等無いものを出品していますが、見落としていたら申し訳ありません。読みたい！方の元へ届きますように。→現在購入できるものの中でも、かなりお安くしておりますので、お値下げは現時点で考えておりません。そのようなコメントはお控えください。即購入OKです。



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