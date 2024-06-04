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プレイステーション5 ディスクドライブ搭載 本体 未開封新品
商品番号 F71749454853
商品名

プレイステーション5 ディスクドライブ搭載 本体 未開封新品
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 21,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封新品です。2022年5月ヤマダウェブコムにて購入しましたが、未使用のまま保管していました。すり替え防止のため返品・交換は不可です。初期不良などは直接メーカーへお問い合わせくださいますようお願いします。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5PlayStation5プレイステーション5プレステ5PS5ディスクドライブ搭載モデルCFI-1100A01本体新品
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