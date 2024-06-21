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TWICE ポカリスエット チェヨン トレカ
商品番号 O34913396297
商品名

TWICE ポカリスエット チェヨン トレカ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,170 円
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商品詳細

TWICEポカリチェヨントレカ韓国限定のポカリのキャンペーンで300名に当選してもらえたトレカです。スリーブに入れ自宅にて保管しておりました。素材がマットなので若干のスレはございますが目立ったものではありません。神経質な方のご購入はお控えください。正規品です即購入⭕️ナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィメッセージカードポラロイドTWICEstorybeginspage2TTsignallikeytwicetagramwhatisloveDTNADancethenightaway公式ランダムトレカ　コンプグッズCDアルバムラントレDTNA特典トレカレアメッセージカードキーホルダーWILYOYYESorYESkpopSummerNightsFANCYFanfaremore＆moreeyeswideopencandypopBDZ1stアルバム　アリーナツアー　twaiitwaiis缶バッジ　Twaii'sshopポップアップhappyhappyBreakthrough#TWICE2wakemeupハイタッチ　トレカグッズ　twicelandソウルコン　twicelightsalcoholfree
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