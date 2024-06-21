TWICE ポカリスエット チェヨン トレカ

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商品詳細
TWICEポカリチェヨントレカ韓国限定のポカリのキャンペーンで300名に当選してもらえたトレカです。スリーブに入れ自宅にて保管しておりました。素材がマットなので若干のスレはございますが目立ったものではありません。神経質な方のご購入はお控えください。正規品です即購入⭕️ナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィメッセージカードポラロイドTWICEstorybeginspage2TTsignallikeytwicetagramwhatisloveDTNADancethenightaway公式ランダムトレカ コンプグッズCDアルバムラントレDTNA特典トレカレアメッセージカードキーホルダーWILYOYYESorYESkpopSummerNightsFANCYFanfaremore＆moreeyeswideopencandypopBDZ1stアルバム アリーナツアー twaiitwaiis缶バッジ Twaii'sshopポップアップhappyhappyBreakthrough#TWICE2wakemeupハイタッチ トレカグッズ twicelandソウルコン twicelightsalcoholfree
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