ポケットモンスター金　未開封　新品

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商品をご覧頂きありがとうございます。ポケットモンスター金ゲームボーイカラー箱に小傷はありますがこれ以上の美品に出会うのは中々ないと思います。入手した時からそのまま保管していました。大事にして頂ける方に行き渡ると嬉しいです。---商品説明---中古品とお考えのうえご購入下さい。発送時は濡れ、折れなど対策して発送致します。トラブルや返品等の保証は、一切致しません。#ポケモンカードゲーム#ゲームボーイ#ゲームボーイカラー