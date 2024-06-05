☆BTS☆SEASON’S GREETINGS\u0026WINTER PACKAGE

♡防弾少年団BTS♡SEASON’SGREETINGS2020DVDレンチキュラーカードJIN日本語字幕付WINTERPACKAGE2020DVDミニフォトブックJIN日本語字幕付★BTS2020SEASON'SGREETINGS★1.OUTSLEEVECASE2.DESKCALENDAR3.6RINGDIARY4.MAKINGDVD5.IDPHOTOSET6.MINIPOSTERSET7.PHOTOLENTICULAR8.GREETINGMESSAGECARDSET9.SELFIESTICKERSET⚠︎IDPHOTOJIMIN写真左側上部購入時から少し汚れあり。ご了承いただける方のみご検討お願い致します。JIMIN以外キレイなお品物の為、目立った傷や汚れなしとしています。★BTS2020WINTERPACKAGE★1.OUTBOX2.PHOTOBOOK3.MAKINGDVD4.PHOTOCASE+ACCORDIONPHOTOCARD5.PHOTOSET6.PHOTOSTAND7.BOOKMARK8.MINIPHOTOBOOKRANDOM1冊素人の自宅保管品とご理解いただいた上での、ご検討をよろしくお願い致します(*´`*)⚠︎海外製の為、初期の傷やスレがある場合がございます。返品交換・キャンセルは行っておりませんので、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。※ペット、喫煙者無しです。※再利用の段ボールにて発送致します。#エンタメ/ホビー#DVD#ミュージック#防彈少年團#CD#KPOP#K_POP#アジア#BTS#DVD#LIVE#BTSdvd#RM#JIN#SUGA#J-HOPE#JIMIN#V#JUNGKOOK#防弾少年団#ジン#ユンギ#ホソク#ナム#ジミン#テテ#テヒョン#グク #シーグリー#シーズングリーティング