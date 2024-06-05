【レア】任天堂64 ミッドナイトブルー　トイザらス限定モデル

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≪他にも商品を出品しています≫全体はこちら⇒#わくわくショップ ゲームはこちら⇒#わくわくショップゲームホビーはこちら⇒#わくわくホビー✳商品状態・昔トイザらス限定品の64になります。・現在では入手が難しい品となっています。・中古品のため使用に伴う擦り傷などがありますが比較的綺麗な状態です。・出品にあたり動作確認済みとなります。 ✳付属品・本体・電源ケーブル・3色ケーブル・コントローラー2個✳商品内容・品名:任天堂Nintendoニンテンドー64ミッドナイトブルー本体セット トイザらス限定#トイザらス#ゲーム#ゲームボーイ#任天堂管理番号:20230302///00002