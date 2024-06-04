NHK大河ドラマ 武田信玄 完全版 DVD 全13巻 ★中井貴一

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商品詳細
NHK大河ドラマ武田信玄完全版DVD全13巻中井貴一/平幹二朗/南野陽子/柴田恭兵/池上季実子/橋爪功/西田敏行/石田ゆり子/中村勘九郎(五代目)/村上弘明/中村橋之助(三代目)/麻生祐未/堤真一/岸田今日子/大地真央/杉良太郎/菅原文太/児玉清/田向正健88年に放映され、高視聴率を記録したNHK大河ドラマの傑作全50話を収録。“戦国最強の武将”として恐れられた武田信玄の激烈な生涯を描く。主演は中井貴一。#中井貴一#平幹二朗#田向正健#田向正健#CD・DVD#杉良太郎#柴田恭兵#南野陽子#西田敏行#菅原文太#大地真央#石田ゆり子#中村勘九郎#岸田今日子#村上弘明#中村橋之助#麻生祐未#橋爪功#堤真一#児玉清#NHK#大河ドラマ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ジャケット13枚ディスク13枚こちらはもともとレンタルで使われていた、レンタル落ちのDVDです。レンタルで使用してた為の日焼け、汚れ、傷等などございますのでご了承下さい。ジャケットの管理シール等はそのままです。再生確認済み。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※★お時間頂きますが無料で研磨も承りますので、購入の際お伺いします。★※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※レンタルケースは付属しません（不織布ケースに入れて発送します）✳ご希望の方には、ディスクが6枚入るケースに入れて発送いたします。（ジャケットは6枚入りませんが全てお送りします）特にご希望ない場合は、不織布での送付となります※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※画像のものが全てになります。レンタル落ちにご理解ある方よろしくお願いします。✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳KYOが出品中の商品がピックアップされてますので是非ご検討下さい（随時更新中）✳邦ドラマDVD↓#KYO邦ドラマ✳NHK大河ドラマ、NHK朝ドラ、時代劇↓#KYO大河時代劇
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