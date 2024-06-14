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商品詳細
2級、3級、新配色カードの3点セットになります。購入したものの、検定を受けていないためほぼ新品状態です。定価¥6,325でした。「色彩検定公式テキスト3級編(2020年改訂版)」内閣府認定公益社団法人色彩検定協会定価:￥2200#内閣府認定公益社団法人色彩検定協会#本#芸術／一般
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色彩検定 公式テキスト 3級編 (2020年改訂版)
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