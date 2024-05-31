徳永 25th Anniversary Premium BOX Singles

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祝35周年！徳永英明の25周年シングルCD集。未開封で自宅に保管していました。※ペットいません。喫煙しません。ただし、シュリンクに破れがありますので、予めご了承の上ご購入ください。写真参照これまでにリリースされた全シングル46枚をコンプリートしたプレミアム・ボックス・セット。シングルのカップリンクでしか聴けず、入手困難となっていた貴重な楽曲「I'mfree」「nostalgia」なども収録したファン垂涎の作品！※定価39800円、某有名サイト36200円曲目リストディスク：1レイニーブルー奇跡のようなめぐり逢いディスク：2夏のラジオ愛の中からディスク：3BIRDS夏の素描ディスク：4輝きながら…さよならの水彩画ディスク：5風のエオリア真夜中のリバティーディスク：6最後の言い訳今はさよならだけを言うけどディスク：7恋人そして星になったよディスク：8MYSELF~風になりたい~心のボールディスク：9夢を信じてラバーズディスク：10壊れかけのRadio道標ディスク：11WednesdayMoon帰れない二人ディスク：12LOVEISALL負けるなLOVEISALL(NOVOCALEDITION)ディスク：13RevolutionRevolution(VERSION-II)Revolution(NOVOCALEDITION)ディスク：14恋の行方桜恋の行方(OriginalKaraoke)ディスク：15ILOVEYOU夢の続きILOVEYOU(OriginalKaraoke)ディスク：16もう一度あの日のように恋の花もう一度あの日のように(OriginalKaraoke)ディスク：17FRIENDSもう一度あの日のように(LiveVersion)FRIENDS(NOVOCALEDITION)ディスク：18僕のそばに星と月のピアスと君の夢僕のそばに(NOVOCALEDITION)ディスク：19永遠の果てにNostalgia略ディスク：46時の流れに身をまかせ赤いスイートピー略