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X68000版ゲーム『遥かなるオーガスタ』本体を手放してしまった為、現時点では確認は取れません。商品内容：・ゲームディスク全３枚・ケース・説明書２冊（PLAYER`SMANUAL、COURSEGUIDE}・ハガキ１枚内容物は全部揃っております。ケース外側に一部焼けと少し破れがございますが、それ以外は特に目立った傷や汚れはございません。がしかし、神経質な方の購入は控えて頂きます様、宜しくお願い致します。上記の内容で納得頂ける方のみ御購入願いますと共に、ノークレームでお願い致します。