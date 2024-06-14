

ポケモンカード 第1弾 構築済みスターター キモリデッキ 未開封 ポケモンカード 第1弾 構築済みスターター キモリデッキ 未開封



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こちらはポケモンカードアドバンスアドベンチャー第1弾構築済みスターターキモリデッキになります。2003年に購入してたみたいですが未開封の為欲しい方にお譲りします。長年の個人保管の為5枚目の写真にケースに凹みがあります。裏面が少しペンで黄色くなってます。素人目線では他に大きなダメージは見当たりません。未開封ということもありカードの中の状況は確認出来ません。6枚目の写真を見る限りでは大丈夫のようにも見えますが開封してない為凹みでカードが少し凹んでる可能性も少なからずありえます。ゆうゆうメルカリ便の都合上こちらはプチプチ封筒にそのままの状態で発送致します。ご了承ください。以上を踏まえた上でご購入お願い致します。ご質問あればコメントでお願いします。