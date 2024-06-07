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- 天龍図 2 【詰碁】
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商品詳細
「天龍図2」權甲龍詰碁本です。初版です。自宅管理の中古品であり経年による使用感はありますが、読むには支障ありません。また書き込みはありません。防水対策の上、発送いたします。#權甲龍#權_甲龍#本#生活／諸芸・娯楽#囲碁#詰碁
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