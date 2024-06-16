【PS2】カルタグラ ～魂ノ苦悩～ [限定版]

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プレイステーション2のゲームソフトCARTAGRAThesufferingofsoul株式会社キッドジャンルミステリーアドベンチャーだいぶ昔のゲームソフトになります。それなりに使用感や傷み等あります。ケース→スレ、キズあり。説明書→多少スレ、ケース跡、ページをめくった際にできるような折れ跡あり。ハガキ、チラシ→なし。CD、ソフト→どちらも全体的にみて、綺麗な方だと思います。写真に写っているものが全てで、この他には付属品、特典などは、ありません。写真画面でもよくご確認お願いします。出品前に数分動作確認を行い、問題なく遊べました。CDは最初から最後まで通して再生確認し、所有のプレイヤーでは、問題なく再生出来ました。送料無料、配送補償、追跡サービス付きのメルカリ便で発送させて頂きます。(ポスト投函)即購入OKです。#レトロ#プレステ2#カルタグラ#レア#限定#KID