美少年　ペンライト　うちわ　アクリルキーホルダー　マフラータオル　フォトセ

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・TokyoExperience うちわ、フォトセット・パパママ一番 裸の少年 夏祭り！ アクリルキーホルダー、ペンライト・8.8ジャニーズJr.祭り マフラータオル の4点セットです。ペンライト以外、新品未使用です。ペンライトはライブの際1度使用しました。※うちわの外袋に保管の際についた折れがあります。ご理解いただける方の購入お願い致します。即購入◎お値下げ×バラ売り×購入の際はプロフィールの一読をお願い致します。美少年那須雄登浮所飛貴岩崎大昇佐藤龍我藤井直樹金指一世