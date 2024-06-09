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プレイステーション2 オーシャンブルー 37000（すぐ遊べるセット）
商品番号 P37575723994
商品名

プレイステーション2 オーシャンブルー 37000（すぐ遊べるセット）
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気のミッドナイトブルーのすぐ遊べるセットです。動作確認済み。商品内容は以下の通りです。①プレイステーション2（本体）②コントローラー③電源ケーブル④映像ケーブル⑤メモリーカード⑥スタンド本体の傷に関しては、光を当てたら見える程度で写真に乗せています。
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