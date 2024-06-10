YOSHII LOVINSON、吉井和哉CD、DVD8点セット(初回限定盤)

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YOSHIILOVINSON、吉井和哉のCD、DVD8点セット(初回限定盤)です。◆YOSHIILOVINSON①attheBLACKHOLE(CD)②WHITEROOM(CD)③STILLALIVEYOSHIILOVINSONTOUR2005ATtheWHITEROOM(DVD)◆吉井和哉④VOLT(CD)⑤HummingbirdinForestofSpace(CD)⑥TheApples(CD)⑦LIVELIVELIVE(DVD)⑧39108PremiumEdition(DVD)⑧のジャケットのみ、日焼けがありますが、その他はきれいな状態だと思います。自宅保管にご理解のある方のみ、ご購入をご検討ください。気になる点がありましたらお気軽にコメント欄にてご質問をお願いいたします。#イエモン#Yellow